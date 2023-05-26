В Первой лиге отреагировали на желание Слуцкого получить медаль за достижения «Рубина»

Руководитель медиадепартамента Первой лиги Виктор Кравченко отреагировал на заявление бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о том, что он получит медаль за работу с командой в Мелбет Первой лиге в первой половине сезона-2022/2023.

«Если «Рубин» считает, что Леонид Слуцкий может претендовать на медаль, то он её, конечно же, получит», – приводит слова Кравченко «Татар-информ».

Леонид Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре прошлого года. Казанская команда, выступавшая в Первой лиге, обеспечила себе выход в Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона. Слуцкий должен будет получить медаль согласно регламенту первенства, так как отработал в «Рубине» 19 туров.