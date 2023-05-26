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В Первой лиге отреагировали на желание Слуцкого получить медаль за достижения «Рубина»

Руководитель медиадепартамента Первой лиги Виктор Кравченко отреагировал на заявление бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о том, что он получит медаль за работу с командой в Мелбет Первой лиге в первой половине сезона-2022/2023.

В Первой лиге отреагировали на желание Слуцкого получить медаль за достижения «Рубина»
© Чемпионат.com

«Если «Рубин» считает, что Леонид Слуцкий может претендовать на медаль, то он её, конечно же, получит», – приводит слова Кравченко «Татар-информ».

Отмечается, что представители «Рубина» отказались комментировать это заявление Слуцкого.

Леонид Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре прошлого года. Казанская команда, выступавшая в Первой лиге, обеспечила себе выход в Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона. Слуцкий должен будет получить медаль согласно регламенту первенства, так как отработал в «Рубине» 19 туров.

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