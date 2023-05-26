Еще один экс-капитан «Зенита» решил стать тренером

Бывший защитник и капитан «Зенита» Доменико Кришито заявил, что планирует стать тренером после завершения карьеры. 19 мая экс игрок «Дженоа» вышел на замену в матче Серии В с «Бари» и на последних минутах забил победный гол (4:3). После игры 36 летний итальянец объявил о завершении карьеры.

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— Когда забил решающий гол в игре «Дженоа» — «Бари», это было потрясающее чувство. Последняя игра, победа, которую удалось добыть моим последним мячом — это действительно потрясающе, - приводит слова Кришито matchtv.ru.

— Как вспоминаете свое время в «Зените», где провели значительную часть карьеры?

— Оно было действительно хорошим. Очень люблю Санкт Петербург, болельщиков «Зенита» и никогда не забуду, как они прощались со мной и провожали на стадионе.

— Чем планируете заниматься дальше?

— Хочу быть тренером. Начну с академии, но я мечтаю стать профессиональным тренером.