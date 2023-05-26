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CAS обязал "Динамо" выплатить агентам футболиста Рауша €750 тыс. за переход из "Кёльна"

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал московский футбольный клуб "Динамо" выплатить €750 тыс. агентской компании Golden Toys LLP за работу по переходу защитника сборной России Константина Рауша из германского "Кёльна". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба CAS.

"Динамо" должно €750 тыс. агентам полузащитника Рауша
© РИА Новости

Согласно решению суда, в договоре был прописан пункт о выплате €750 тыс. в случае успешного завершения трансфера, однако московский клуб ее не выплатил.

Рауш перешел в "Динамо" в январе 2018 года. За московский клуб он выступал до января 2021 года, после чего покинул его в связи с истечением контракта.

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