"Динамо" должно €750 тыс. агентам полузащитника Рауша

CAS обязал "Динамо" выплатить агентам футболиста Рауша €750 тыс. за переход из "Кёльна"
Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал московский футбольный клуб "Динамо" выплатить €750 тыс. агентской компании Golden Toys LLP за работу по переходу защитника сборной России Константина Рауша из германского "Кёльна". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба CAS.
Согласно решению суда, в договоре был прописан пункт о выплате €750 тыс. в случае успешного завершения трансфера, однако московский клуб ее не выплатил.
Рауш перешел в "Динамо" в январе 2018 года. За московский клуб он выступал до января 2021 года, после чего покинул его в связи с истечением контракта.