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49 минут назад

Бывший футболист клубов РПЛ рассказал о жизни без селезенки

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Бывший футболист клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Нарубин рассказал о том, как изменилась его жизнь после удаления селезенки. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Бывший футболист клубов РПЛ рассказал о жизни без селезенки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В принципе, живу как жил. Только, конечно, за иммунитетом надо теперь лучше следить. Ну и кровь сдавать чаще, всякие анализы», — заявил он.

В 2011 году Нарубин, выступая за пермский «Амкар», получил разрыв селезенки в столкновении с игроком «Ростова» Корнелом Салатой. Позже голкипер перенес операцию по ее удалению.

Помимо «Амкара», Нарубин играл за «Аланию», «Сатурн», «Тосно», «Уфу» и московское «Динамо». Российский футболист завершил карьеру в 2018 году в возрасте 36 лет.

Футбол,Корнел Салата,Сергей Нарубин,Динамо,
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