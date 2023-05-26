Бывший футболист клубов РПЛ рассказал о жизни без селезенки

Бывший футболист клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Нарубин рассказал о том, как изменилась его жизнь после удаления селезенки. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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«В принципе, живу как жил. Только, конечно, за иммунитетом надо теперь лучше следить. Ну и кровь сдавать чаще, всякие анализы», — заявил он.

В 2011 году Нарубин, выступая за пермский «Амкар», получил разрыв селезенки в столкновении с игроком «Ростова» Корнелом Салатой. Позже голкипер перенес операцию по ее удалению.