Живущий в Швеции российский футболист рассказал о ситуации с криминалом

Бывший футболист олимпийской сборной России Петр Седунов, сейчас проживающий в Швеции, рассказал о ситуации с криминалом в скандинавской стране. 45-летний экс-полузащитник сообщил, что в Швеции на данный момент большое количество мигрантов из Африки, а также ассирийцев и курдов. Седунов рассказал, что в связи с наплывом беженцев, власти пытаются регулировать их поток и закрывают границы. Он добавил, что в последнее время в стране ухудшилась ситуация с преступностью.