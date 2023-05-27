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Живущий в Швеции российский футболист Седунов рассказал о мигрантах и росте преступности в стране

Бывший футболист олимпийской сборной России Петр Седунов, сейчас проживающий в Швеции, рассказал о ситуации с криминалом в скандинавской стране. 45-летний экс-полузащитник сообщил, что в Швеции на данный момент большое количество мигрантов из Африки, а также ассирийцев и курдов. Седунов рассказал, что в связи с наплывом беженцев, власти пытаются регулировать их поток и закрывают границы. Он добавил, что в последнее время в стране ухудшилась ситуация с преступностью.

Живущий в Швеции российский футболист рассказал о ситуации с криминалом
© РИА Новости

"В Швеции поcледний год — cамый криминальный. По cтране заcтрелили 63 человека. Появилиcь группировки. Не как в Питере 90-х, но направление то же. Уже задумываешьcя вечером - идти куда-то или нет?" - приводит слова экс-футболиста "Спорт-Экспресс".

Седунов является воспитанником мурманского футбола. В России известен по выступлениям за московский ЦСКА, ижевский "Газовик-Газпром", омский "Иртыш" и липецкий "Металлург". В Швеции Седунов играл за "Лулео", "Буден" и "Эстер". В этой стране он живет с 2000 года.

Ранее Седунов заявил, что шведы не любят россиян больше, чем финнов.

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