«Рубин» стал чемпионом Первой лиги

Сегодня казанский «Рубин» в рамках 33-го тура Первой лиги одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 2:0.

В концовке первого тайма казанцы открыли счет. Самошников разбежался по флангу, навесил в штрафную, где Тесленко головой скинул на дальнюю штангу, где Фамейе также головой переправил мяч в ворота соперника.

На старте второго тайма Фамейе оформил дубль после прострела Кабутова.

После этого матча подопечные Рашида Рахимова набирают 68 очков и становятся недосягаемы для «Балтики». Калининградцы провели уже свой матч и уступили «Алании» со счетом 1:3. Команда Сергея Игнашевича также обеспечила себе выход в элиту.

В заключительном туре «Рубин» сыграет с «Родиной» на выезде.