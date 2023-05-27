«Рубин» стал чемпионом Первой лиги
Сегодня казанский «Рубин» в рамках 33-го тура Первой лиги одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 2:0.
В концовке первого тайма казанцы открыли счет. Самошников разбежался по флангу, навесил в штрафную, где Тесленко головой скинул на дальнюю штангу, где Фамейе также головой переправил мяч в ворота соперника.
На старте второго тайма Фамейе оформил дубль после прострела Кабутова.
После этого матча подопечные Рашида Рахимова набирают 68 очков и становятся недосягаемы для «Балтики». Калининградцы провели уже свой матч и уступили «Алании» со счетом 1:3. Команда Сергея Игнашевича также обеспечила себе выход в элиту.
В заключительном туре «Рубин» сыграет с «Родиной» на выезде.
Напомним, что 21 мая прошлого года казанцы на своем поле в рамках заключительного матча сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) уступили «Уфе» со счетом 1:2. Это поражение привело к тому, что команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место и напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступала в сезоне 2002.