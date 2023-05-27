«Зенит» вничью сыграл с «Сочи» в матче РПЛ

«Зенит» на выезде вничью сыграл с «Сочи» в матче 29-тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча завершилась со счетом 1:1. У сочинцев забил Артур Юсупов, а среди петербургских футболистов отличился Густаво Мантуан.

В параллельной встрече ЦСКА и «Краснодара» также не удалось выявить победителя. Матч завершился со счетом 0:0. С 57-й минуты краснодарцы играли вдесятером, так как Вячеслав Литвинов получил прямую красную карточку.

Таким образом, после 29 матчей «Краснодар» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в зачете 47 очков. ЦСКА занимает второе место, набрав 55 баллов. «Сочи» остановился на десятом месте с 38 очками. «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. На данный момент в активе команды с 67 очков.