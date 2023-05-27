$79.97-0.0285.92+0.04

«Зенит» вничью сыграл с «Сочи» в матче РПЛ

«Зенит» на выезде вничью сыграл с «Сочи» в матче 29-тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Зенит» вничью сыграл с «Сочи» в матче РПЛ
© lenta.ru

Встреча завершилась со счетом 1:1. У сочинцев забил Артур Юсупов, а среди петербургских футболистов отличился Густаво Мантуан.

В параллельной встрече ЦСКА и «Краснодара» также не удалось выявить победителя. Матч завершился со счетом 0:0. С 57-й минуты краснодарцы играли вдесятером, так как Вячеслав Литвинов получил прямую красную карточку.

Таким образом, после 29 матчей «Краснодар» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в зачете 47 очков. ЦСКА занимает второе место, набрав 55 баллов. «Сочи» остановился на десятом месте с 38 очками. «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. На данный момент в активе команды с 67 очков.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Ахматом», а ЦСКА примет «Ростов». «Сочи» встретится с «Уралом», а «Зенит» — с «Факелом». Все игры пройдут 3 июня.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий