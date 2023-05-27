«Спартак» вышел на второе место в РПЛ по потерянным очкам

ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата России. Армейцы набрали 55 очков. «Спартак» наберёт 56 очков и выйдет на второе место, если обыграет дома «Пари Нижний Новгород». Игра состоится завтра, 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

В последнем, 30-м туре ЦСКА сыграет дома с «Ростовом», а «Спартак» отправится в гости к самарским «Крыльям Советов». ЦСКА и «Спартак» дважды встречались в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В 13-м туре команды сыграли вничью — 2:2, а в 28-м туре красно-белые одержали победу со счётом 2:1.