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Экс-футболист Мостовой предрек "Спартаку" трудности в матче с "Пари НН"

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Пари Нижний Новгород". Его слова передает "Чемпионат".

Экс-футболист Мостовой предрек "Спартаку" трудности в матче с "Пари НН"
© РИА Новости

"У "Спартака" будут трудности в матче с "Пари НН". Если смотреть предыдущие встречи, то во всех были трудности. Три-четыре тура не могли выиграть, потом ничья с горем пополам, потом выиграли. Трудности и должны быть, потому что против "Спартака" будет соперник, который борется за свои позиции", — сказал Мостовой.

"Спартак" после 28 туров набрал 53 очка и идет на третьем месте в турнирной таблице, на балл отставая от ЦСКА. "Пари НН" с 26 очками расположился на 14-й строчке. Матч между этими командами состоится в воскресенье, 28 мая, в Москве и начнется в 14:00 по московскому времени. Соперников рассудит Артем Любимов.

Ранее известный российский тренер, президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о матче "Спартака" и "Пари НН".

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