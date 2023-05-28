Экс-футболист Мостовой предрек "Спартаку" трудности в матче с "Пари НН"

"У "Спартака" будут трудности в матче с "Пари НН". Если смотреть предыдущие встречи, то во всех были трудности. Три-четыре тура не могли выиграть, потом ничья с горем пополам, потом выиграли. Трудности и должны быть, потому что против "Спартака" будет соперник, который борется за свои позиции", — сказал Мостовой.