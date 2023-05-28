«ПСЖ» стал рекордсменом Франции по чемпионским титулам

«ПСЖ» в 37-м туре чемпионата Франции сыграл вничью со «Страсбуром» – 1:1. Этот результат позволил парижанам завоевать чемпионский титул, девятый за последние 11 лет.

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«ПСЖ» стал рекордсменом страны по чемпионствам, у парижан их 11. В активе «Сент-Этьена» 10 побед, последняя пришлась на 1981-й год. 10 трофеев у «Марселя», по 8 – у «Монако» и «Нанта», 7 – у «Лиона».

Примечательно, что второй год подряд мячи нападающего Лионеля Месси приносят «ПСЖ» чемпионство. Вероятно, он покинет команду по окончании сезона.