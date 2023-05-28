«ПСЖ» стал рекордсменом Франции по чемпионским титулам

«ПСЖ» в 37-м туре чемпионата Франции сыграл вничью со «Страсбуром» – 1:1. Этот результат позволил парижанам завоевать чемпионский титул, девятый за последние 11 лет.
«ПСЖ» стал рекордсменом страны по чемпионствам, у парижан их 11. В активе «Сент-Этьена» 10 побед, последняя пришлась на 1981-й год. 10 трофеев у «Марселя», по 8 – у «Монако» и «Нанта», 7 – у «Лиона».
Примечательно, что второй год подряд мячи нападающего Лионеля Месси приносят «ПСЖ» чемпионство. Вероятно, он покинет команду по окончании сезона.
Второе место по итогам чемпионата Франции займёт «Ланс», который впервые за 24 года сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Третья позиция останется за «Марселем», он продолжительное время шёл вторым.