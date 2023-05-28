$79.97-0.0285.92+0.04

Агент Мирзова заявил, что футболист покинет "Химки"

Александр Клюев, агент полузащитника "Химок" Резиуана Мирзова, рассказал, что игрок покинет команду. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

Агент Мирзова заявил, что футболист покинет "Химки"
© РИА Новости

"У Резиуана заканчивается контракт, он уйдет из "Химок". Мирзов хочет играть в Российской премьер-лиге. Интерес от других команд? Без комментариев", — сказал Клюев.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мирзов принял участие в 24 матчах, в которых ему удалось забить четыре матча и отдать одну результативную передачу. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мирзова составляет €1,2 млн.

Ранее генеральный директор "Химок" Николай Оленев подтвердил, что форвард Кемаль Адеми приостановит контракт с командой до 2024 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий