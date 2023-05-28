Агент Мирзова заявил, что футболист покинет "Химки"
Александр Клюев, агент полузащитника "Химок" Резиуана Мирзова, рассказал, что игрок покинет команду. Его слова передает "Спорт-Экспресс".
"У Резиуана заканчивается контракт, он уйдет из "Химок". Мирзов хочет играть в Российской премьер-лиге. Интерес от других команд? Без комментариев", — сказал Клюев.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мирзов принял участие в 24 матчах, в которых ему удалось забить четыре матча и отдать одну результативную передачу. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мирзова составляет €1,2 млн.
Ранее генеральный директор "Химок" Николай Оленев подтвердил, что форвард Кемаль Адеми приостановит контракт с командой до 2024 года.