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53 минуты назад

Мбаппе разбил болельщице нос мячом и принес подарок в качестве извинения

Lenta.ru

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе разбил болельщице нос на разминке перед матчем. Об этом в Twitter сообщает ESPN.

Мбаппе разбил болельщице нос мячом и принес подарок в качестве извинения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Встреча со «Страсбуром» в рамках 37-го тура чемпионата Франции завершилась со счетом 1:1. Перед игрой форвард выбил мяч за пределы поля и попал в лицо девушке, сидящей на трибуне. Футболист сразу же подошел к ней и сопроводил до места, где врачи оказали ей помощь. Отмечается, что позднее он встретился с фанаткой и принес ей в подарок футболку со своим номером в качестве извинения.

Благодаря ничьей со «Страсбуром» ПСЖ досрочно обеспечил себе чемпионство в Лиге 1 в сезоне-2022/2023. Титул стал для парижан 11-м, что является рекордным результатом в чемпионате Франции. Ранее клуб делил первое место по этому показателю с «Сент-Этьеном» — 10 побед.

Еще один рекорд установил аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси. Он поразил ворота соперников на 59-й минуте игры, и этот гол стал для него 496-м за время выступлений в пяти лучших европейских лигах. Таким образом, он опередил португальца Криштиану Роналду, забившего 495 мячей.

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