Юран остался доволен игрой «Пари НН» в матче со «Спартаком»

«Доволен игроками. Они придерживались установки на игру, старались создавать напряжение у ворот. Во втором тайме нас поддавливала психология, хотя я говорил, что надо убрать из головы, что мы играем именно со «Спартаком», – приводит слова Юрана «Чемпионат».