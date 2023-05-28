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Юран остался доволен игрой «Пари НН» в матче со «Спартаком»

Тренер нижегородцев заявил, что футболисты выполнили установку.

Юран остался доволен игрой «Пари НН» в матче со «Спартаком»
© РИА Новости

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

Игра состоялась на домашней арене красно-белых и закончилась со счётом 0:0.

«Доволен игроками. Они придерживались установки на игру, старались создавать напряжение у ворот. Во втором тайме нас поддавливала психология, хотя я говорил, что надо убрать из головы, что мы играем именно со «Спартаком», – приводит слова Юрана «Чемпионат».

Специалист отметил, что столичный клуб во второй половине встречи играл агрессивнее, однако его футболисты проявили характер и самоотдачу, благодаря чему сохранили положительный результат.

«Пари НН» с 27 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре нижегородцы 3 июня примут на своём поле «Химки».

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