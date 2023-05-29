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«В Испании никто даже не знает, кто такой Абаскаль» — Мостовой

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил «РБ Спорт», что не считает заслугой тренера Гильермо Абаскаля нахождение «Спартака» в тройке лучших в РПЛ.

Мостовой: в Испании никто даже не знает, кто такой Абаскаль
© Матч ТВ

В матче 29 го тура «Спартак» дома сыграл вничью с «ПАРИ НН» (0:0). Команда идет на третьей строчке, отставая на одно очко от ЦСКА, идущего вторым.

— Ничья с «ПАРИ НН» точно никак не повлияет на будущее Абаскаля, он подписал сумасшедший контракт, он бы нигде такие деньги больше не заработал, — делится Мостовой. — В Испании или других странах ему бы никто столько не заплатил, тем более, в Испании никто даже не знает, кто это. Что касается выступлений в этом сезоне, я сразу говорил, что с таким составом и бюджетом должны быть в тройке. Там «Спартак» сейчас и находится.

— Получается, Абаскаль — молодец?

— Нет. Без Абаскаля «Спартак» тоже будет в тройке. Какая разница то? Если бы мне сказали, что Абаскаль пришел в «Факел» и занял третье место, тогда бы я ответил: «Неужели! Елки палки! Наверное, он что то новое в футболе придумал». Он же не в «Факел», «Урал» или «Химки» пришел.

— Со «Спартаком» любой стал бы третьим?

— Ну, не любой. Нормальный футбольный человек. И не со «Спартаком», а с этим составом.

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