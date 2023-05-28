"Ростов" прервал трехматчевую серию поражений в РПЛ

Футболисты «Ростова» на своем поле победили «Ахмат» в 29 м туре МИР РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Егор Голенков (6 я и 11 я минута). Также отличился Данила Прохин (73). У грозненцев забили Гамид Агаларов (32) и Владислав Карапузов (40).