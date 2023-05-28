"Ростов" прервал трехматчевую серию поражений в РПЛ, победив в большинстве "Ахмат"
Футболисты «Ростова» на своем поле победили «Ахмат» в 29 м туре МИР РПЛ.
Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Егор Голенков (6 я и 11 я минута). Также отличился Данила Прохин (73). У грозненцев забили Гамид Агаларов (32) и Владислав Карапузов (40).
На 69 й минуте матча полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Ростовчане прервали трехматчевую серию поражений, набрали 53 очка и продолжают занимать четвертое место в турнирной таблице, грозненцы (49) — пятые.