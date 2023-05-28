$79.97-0.0285.92+0.04

"Ростов" прервал трехматчевую серию поражений в РПЛ, победив в большинстве "Ахмат"

Футболисты «Ростова» на своем поле победили «Ахмат» в 29 м туре МИР РПЛ.

"Ростов" прервал трехматчевую серию поражений в РПЛ
© ФК «Ростов»

Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Егор Голенков (6 я и 11 я минута). Также отличился Данила Прохин (73). У грозненцев забили Гамид Агаларов (32) и Владислав Карапузов (40).

На 69 й минуте матча полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Ростовчане прервали трехматчевую серию поражений, набрали 53 очка и продолжают занимать четвертое место в турнирной таблице, грозненцы (49) — пятые.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий