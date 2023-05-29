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Хавбек «Аякса» Бергейс ударил фаната «Твенте», оскорбившего Бробби на почве расизма

Футболист «Аякса» ударил болельщика соперников после матча.

Футболист «Аякса» ударил болельщика соперников
© Sports.ru

«Аякс» уступил «Твенте» на выезде в 34-м туре чемпионата Нидерландов (1:3).

После игры футболисты гостей подходили к автобусу, рядом стояли фанаты хозяев. На видео попал момент, когда полузащитник амстердамского клуба Бергейс ударил одного из фанатов.

По словам очевидца, поступок игрока был связан с тем, что этот фанат оскорбил форварда «Аякса» Брайана Бробби на почве расизма.

Позднее Бергейс принес извинения за свое поведение. «Я сожалею о своем поступке, мне не следовало этого делать. После каждой выездной игры у автобуса в наш адрес сыплются оскорбления, в то время как мы находим время раздавать автографы болельщикам, которые просят об этом.

Я уже привык к этому, но люди думают, что могут кричать все, что угодно. Моя реакция ничего не решает, я это понимаю. Это нехорошо, я должен подавать пример, будучи игроком «Аякса», – написал футболист.

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