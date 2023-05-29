Футболист «Аякса» ударил болельщика соперников

После игры футболисты гостей подходили к автобусу, рядом стояли фанаты хозяев. На видео попал момент, когда полузащитник амстердамского клуба Бергейс ударил одного из фанатов.

По словам очевидца, поступок игрока был связан с тем, что этот фанат оскорбил форварда «Аякса» Брайана Бробби на почве расизма.

Позднее Бергейс принес извинения за свое поведение. «Я сожалею о своем поступке, мне не следовало этого делать. После каждой выездной игры у автобуса в наш адрес сыплются оскорбления, в то время как мы находим время раздавать автографы болельщикам, которые просят об этом.