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Женская юношеская сборная России победила на турнире УЕФА в Волгограде

Женская юношеская сборная России (игроки не старше 16 лет) стала победителем турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Соревнования проходят в Волгограде.

Женская юношеская сборная России победила на турнире УЕФА
© РФС

В пятницу в заключительном туре женская сборная России обыграла команду Узбекистана со счетом 9:0. Ранее россиянки победили сборные Киргизии (16:0) и Белоруссии (1:0), команда стала первой в таблице, набрав девять очков.

Мужская сборная России в заключительном туре разгромила команду Киргизии со счетом 14:0. Ранее россияне обыграли команду Казахстана (5:0) и уступили белорусам (1:3). Национальная сборная занимает второе место в таблице с шестью очками, столько же баллов в активе белорусов, который свой заключительный матч проведут позднее в понедельник против команды Казахстана.

Турнир в Волгограде проходит с 24 по 29 мая, в нем принимают участие юношеские мужские и женские сборные. Соревнования частично профинансированы УЕФА.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. В связи с этим сборная России не смогла принять участие в матчах плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, а также пропускает квалификацию к европейскому первенству 2024 года.

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