«Черноморец» планирует в будущем выйти в РПЛ

— Я очень рад, что «Черноморец» завоевал путевку в ФНЛ, хотя такой жесткой задачи перед командой в этом сезоне не стояло. Безусловно, это общий успех — игроков, тренеров, руководителей клуба во главе с президентом, мэром Новороссийска Андреем Кравченко и генеральным директором Валентином Климко и, конечно, болельщиков, которые страстно поддерживали команду и помогли ей добиться поставленной цели.



Сейчас многие уже задаются вопросом — планирует ли «Черноморец» выходить в РПЛ. Отвечу сразу, что такие планы у нас есть, но мы не собираемся прямо сегодня об этом объявлять и оказывать давление на команду. Будем поступательно двигаться вперед и, как только увидим готовность по всем критериям, обозначим конкретные сроки. Мне импонирует подход, когда ставится задача — побеждать в каждом матче. Если придерживаться такой стратегии, то глобальная цель будет выполнена. Предстоит точечно усилить состав, исходя из видения главного тренера Константина Зырянова, и качественно провести подготовительный период, — сказал Шишкарев «Матч ТВ».