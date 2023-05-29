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«Черноморец» планирует в будущем выйти в РПЛ, но клуб должен быть полностью готов к повышению» — Шишкарев

«Черноморец» планирует в будущем пробиться в Российскую премьер лигу (РПЛ), но для повышения он должен соответствовать всем критериям, заявил «Матч ТВ» Сергей Шишкарев, председатель совета директоров группы компаний «Дело», которая является учредителем новороссийского клуба.

«Черноморец» планирует в будущем выйти в РПЛ
© Матч ТВ

Черноморец» занял первое место в группе 1А Второй лиги и в следующем сезоне сыграет в МЕЛБЕТ Первой Лиге.

— Я очень рад, что «Черноморец» завоевал путевку в ФНЛ, хотя такой жесткой задачи перед командой в этом сезоне не стояло. Безусловно, это общий успех — игроков, тренеров, руководителей клуба во главе с президентом, мэром Новороссийска Андреем Кравченко и генеральным директором Валентином Климко и, конечно, болельщиков, которые страстно поддерживали команду и помогли ей добиться поставленной цели.

Сейчас многие уже задаются вопросом — планирует ли «Черноморец» выходить в РПЛ. Отвечу сразу, что такие планы у нас есть, но мы не собираемся прямо сегодня об этом объявлять и оказывать давление на команду. Будем поступательно двигаться вперед и, как только увидим готовность по всем критериям, обозначим конкретные сроки. Мне импонирует подход, когда ставится задача — побеждать в каждом матче. Если придерживаться такой стратегии, то глобальная цель будет выполнена. Предстоит точечно усилить состав, исходя из видения главного тренера Константина Зырянова, и качественно провести подготовительный период, — сказал Шишкарев «Матч ТВ».

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