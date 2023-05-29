«Черноморец» планирует в будущем выйти в РПЛ, но клуб должен быть полностью готов к повышению» — Шишкарев
«Черноморец» планирует в будущем пробиться в Российскую премьер лигу (РПЛ), но для повышения он должен соответствовать всем критериям, заявил «Матч ТВ» Сергей Шишкарев, председатель совета директоров группы компаний «Дело», которая является учредителем новороссийского клуба.
Черноморец» занял первое место в группе 1А Второй лиги и в следующем сезоне сыграет в МЕЛБЕТ Первой Лиге.
— Я очень рад, что «Черноморец» завоевал путевку в ФНЛ, хотя такой жесткой задачи перед командой в этом сезоне не стояло. Безусловно, это общий успех — игроков, тренеров, руководителей клуба во главе с президентом, мэром Новороссийска Андреем Кравченко и генеральным директором Валентином Климко и, конечно, болельщиков, которые страстно поддерживали команду и помогли ей добиться поставленной цели.
Сейчас многие уже задаются вопросом — планирует ли «Черноморец» выходить в РПЛ. Отвечу сразу, что такие планы у нас есть, но мы не собираемся прямо сегодня об этом объявлять и оказывать давление на команду. Будем поступательно двигаться вперед и, как только увидим готовность по всем критериям, обозначим конкретные сроки. Мне импонирует подход, когда ставится задача — побеждать в каждом матче. Если придерживаться такой стратегии, то глобальная цель будет выполнена. Предстоит точечно усилить состав, исходя из видения главного тренера Константина Зырянова, и качественно провести подготовительный период, — сказал Шишкарев «Матч ТВ».