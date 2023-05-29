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Игрок «Ахмата» Швец: ощущение, что судья играл за «Ростов». Жёлтыми он убивал игру

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец высказался о судействе Виталия Мешкова в матче 29-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3), заявив, что своими решениями арбитр убивал игру. Также хавбек признался, что ему казалось, что судья играет за чужую команду.

Полузащитник «Ахмата»: ощущение, что судья играл за «Ростов»
© Чемпионат.com

«На мой взгляд, это был чистый отбор мяча. Хорошо, пусть судья посчитал, что это фол, но за что жёлтая? Пусть посмотрит Лигу чемпионов, пусть посмотрит матчи европейских чемпионатов. Получается, я совсем не могу идти в отбор? Этими жёлтыми арбитр убивал игру. Посмотрите этот момент ещё раз внимательно: ну чистый отбор мяча! За что жёлтая? Опасная игра или что? Ну не дают играть.

Так же было и с «Торпедо»: корпус в корпус был отобран мяч — жёлтая. Ну в таком случае опорному полузащитнику играть очень тяжело. Бежишь и думаешь, как не подвести команду. Не зря, когда прозвучал свисток, вся наша скамейка начала задавать вопросы судьям. Такое ощущение, будто судья играл за них», — приводит слова Швеца «Матч ТВ».

Мешков показал девять жёлтых карточек игрокам «Ахмата». Одну из них получил и сам Швец. Также грозненцы остались в меньшинстве после удаления Артёма Тимофеева.

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