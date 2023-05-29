Тренер российских футболистов подвел итоги выступления на турнире развития УЕФА

"Понятно, что игра с белорусами для нас не получилась, если бы в том матче не были бы упущены очки и моменты, то тогда бы турнир для нас неплохо сложился, - сказал Аксенов. - Ребята здесь неплохо себя проявили. Но, наверное, без этой игры не будет дальнейших побед, будем делать выводы. Все-таки победы иногда влюбляют в себя и расслабляют, а поражения делают сильнее. Поэтому будем двигаться от этого, проанализируем все, чтобы в дальнейшем таких ошибок не допускать, постараемся быть сильнее".