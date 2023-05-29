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«Галатасарай» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Карпукасу

Также в 20-летнем хавбеке заинтересован «Зенит».

Стамбульский «Галатасарай» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива»
© РИА Новости

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас может сменить клубную прописку в скором времени. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По информации источника, рассматривают возможность подписать футболиста железнодорожников два клуба – «Галатасарай» и «Зенит». Сообщается, что в услугах игрока красно-зеленых заинтересован лично главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

«Это правда, Галатасарай действительно следит за Карпукасом. Со мной на связь выходили их скауты, им нравится Артем. Но какой-то конкретики пока нет, ждем окончания чемпионата», — приводит слова агента российского хавбека Александра Клюева журналист Карпов в своем телеграм-канале.

Напомним, что Карпукас является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне за московский клуб он провел 34 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в три миллиона евро.

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