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Томас Тухель не уйдёт из «Баварии» — Романо

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не покинет мюнхенский клуб после увольнения Оливера Кана и Хасана Салихамиджича. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Инсайдер: Тухель не уйдёт из «Баварии»
© Чемпионат.com

По информации источника, Тухель не планирует уходить из «Баварии». Немецкий тренер ждёт прояснения ситуации с директорами, но всё ещё на 100% вовлечён в проект мюнхенского клуба.

Ранее, напомним, сообщалось, что Тухель, возглавивший «Баварию» в марте, может покинуть клуб после увольнения генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.

Об этом, в частности, высказывался экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмар Хаманн, заявивший, что исключать уход Томаса в самое ближайшее время нельзя.

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