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Кирилл Заика рассказал об инциденте с кольцом

Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал об инциденте, который произошёл во время матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который завершился вничью — 1:1.

Кирилл Заика рассказал об инциденте с кольцом
©  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Ко мне подошёл резервный арбитр, начал осматривать экипировку, пощупал палец и спросил, что это. Я говорю, что там кольцо, снять не могу. До этого судьи входили в положение. Я выбил палец где-то полтора месяца назад и с тех пор заматываю его тейпом.

Кольцо распилили, сделал подарок жене на годовщину, распилил обручалку. Пошёл в ювелирный магазин, мастер все сделал аккуратно, без травм.

Жена была удивлена, почему из за этого не пускают на поле. Она футболистка, сама с таким не сталкивалась», – рассказал футболист в интервью «Матч Премьер».

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