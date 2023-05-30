Кирилл Заика рассказал об инциденте с кольцом

«Ко мне подошёл резервный арбитр, начал осматривать экипировку, пощупал палец и спросил, что это. Я говорю, что там кольцо, снять не могу. До этого судьи входили в положение. Я выбил палец где-то полтора месяца назад и с тех пор заматываю его тейпом.



Кольцо распилили, сделал подарок жене на годовщину, распилил обручалку. Пошёл в ювелирный магазин, мастер все сделал аккуратно, без травм.



Жена была удивлена, почему из за этого не пускают на поле. Она футболистка, сама с таким не сталкивалась», – рассказал футболист в интервью «Матч Премьер».