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Форвард «Зенита» Кассьерра рассказал, как поступит с золотой медалью чемпионата России

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра в программе «Наши иностранцы» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР заявил, что собирается выделить в своем доме отдельное место для золотой медали РПЛ.

Нападающий «Зенита» рассказал, как поступит с золотой медалью чемпионата России
© Матч ТВ

Кассьерра перешел в «Зенит» летом 2022 года и в этом сезоне выиграл с командой чемпионат России.

— Золотая медаль всегда будет со мной в моем доме. Я планирую сделать специальную композицию: под стеклом в рамке будет храниться первая футболка «Зенита» со второй звездой на эмблеме, в которой я вышел на игру с «Краснодаром», а рядом с ней будет медаль. Это два важных символа нынешнего чемпионства, они займут достойное место в моем доме, — сказал Кассьерра в анонсе программы «Наши иностранцы», опубликованном в Telegram канале МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Кассьерре 26 лет, в сезоне 2022/23 РПЛ форвард забил два гола и отдал шесть результативных передач.

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