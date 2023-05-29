Нападающий «Зенита» рассказал, как поступит с золотой медалью чемпионата России

— Золотая медаль всегда будет со мной в моем доме. Я планирую сделать специальную композицию: под стеклом в рамке будет храниться первая футболка «Зенита» со второй звездой на эмблеме, в которой я вышел на игру с «Краснодаром», а рядом с ней будет медаль. Это два важных символа нынешнего чемпионства, они займут достойное место в моем доме, — сказал Кассьерра в анонсе программы «Наши иностранцы», опубликованном в Telegram канале МАТЧ ПРЕМЬЕР.