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38 минут назад

В Британии оценили вероятность перехода Захаряна в «Челси»

Газета.Ru

Британский журналист Daily Mail Пол Браун выразил мнение, что футболист «Динамо» Арсен Захарян не сможет перейти в «Челси» после прихода в лондонский клуб нового главного тренера Маурисио Почеттино. Слова журналиста передает «РБ Спорт».

В Британии оценили вероятность перехода Захаряна в «Челси»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Захарян в «Челси»? Нет-нет, про эту историю можно забыть раз и навсегда. У Почеттино сейчас главная задача — избавиться от уже подписанных игроков, а не приобретать новых. Арсена точно не будет в «Челси», — сказал Браун.

Журналист Феликс Джонстон сообщил, что «Челси» сохраняет интерес к Захаряну, но лондонцы не могут осуществить трансфер футболиста исключительно из-за экономических санкций, введенных Великобританией против России.

Напомним, что прошлым летом «Челси» предлагал за 20-летнего полузащитника £12,6 млн. Однако переход не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год. Так, у многих российских клубов возникли проблемы с получением средств от предыдущих европейских трансферов.

Футбол,Арсен Захарян,Пол Браун,Динамо,
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