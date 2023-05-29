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Президент ФИФА Инфантино поздравил экс-футболиста Аршавина с днем рождения

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил бывшего футболиста «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина с днем рождения. Его слова передает «Матч ТВ».

Президент ФИФА поздравил Аршавина
© Газета.ru

«Дорогой, Андрей. В этот день, 29 мая, я поздравляю тебя с днем рождения. Пусть этот особенный день будет наполнен счастьем, давай продолжим работать вместе ради будущего прекрасной игры. Желаю тебе прекрасно провести время со своей семьей, друзьями и любимыми. С нетерпением жду нашей встречи», — сказал Инфантино.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год. Затем он играл за «Арсенал». В 2012 он вернулся в «Зенит», в котором играл до 2015 года. Завершил Аршавин карьеру в 2018 году в казахстанском «Кайрате».

За сборную России Аршавин провел 74 матча, забив 17 мячей.

«Арсенал» удалил пост с поздравлениями в адрес Аршавина

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал инцидент с удалением поста лондонского «Арсенала» в Twitter. Напомним, лондонский клуб поздравил экс-футболиста с 42-м днем рождения, но затем удалил пост.

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