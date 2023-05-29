Президент ФИФА поздравил Аршавина

«Дорогой, Андрей. В этот день, 29 мая, я поздравляю тебя с днем рождения. Пусть этот особенный день будет наполнен счастьем, давай продолжим работать вместе ради будущего прекрасной игры. Желаю тебе прекрасно провести время со своей семьей, друзьями и любимыми. С нетерпением жду нашей встречи», — сказал Инфантино.