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Российский футболист: приехав в Бангладеш, отдал паспорт на визу. С тех пор его не видел

Экс-футболист ЦСКА Алан Короев рассказал, что футбольный клуб «Уттара» несёт перед ним финансовые обязательства. Игрок ждёт выплаты заработной платы за последние два месяца.

Российский футболист: приехав в Бангладеш, отдал паспорт на визу. С тех пор его не видел
© Соцсети

«У меня контракт с 1 марта, на сегодняшний день я ни копейки не получил. Говорю: давайте разрывать, вы платите мне зарплату за два месяца, что я тут нахожусь, и покупаете билет домой. Жду уже третью неделю – у меня опасения, что мне ничего не выплатят.

И не знаю, как решать этот вопрос: через ФИФА или через российское посольство. Но клуб обещал всё отдать в конце мая», — сказал Короев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Алан Короев — воспитанник ЦСКА, также он выступал в составе «Краснодар-2». Сейчас российский футболист числится в «Уттаре», представляющей чемпионат республики Бангладеш.

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