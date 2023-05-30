Российский футболист: приехав в Бангладеш, отдал паспорт на визу. С тех пор его не видел

«У меня контракт с 1 марта, на сегодняшний день я ни копейки не получил. Говорю: давайте разрывать, вы платите мне зарплату за два месяца, что я тут нахожусь, и покупаете билет домой. Жду уже третью неделю – у меня опасения, что мне ничего не выплатят.



И не знаю, как решать этот вопрос: через ФИФА или через российское посольство. Но клуб обещал всё отдать в конце мая», — сказал Короев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.