Сборная России не будет проводить июньский сбор

Сборная России по футболу не будет проводить июньский сбор. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Севастиан Терлецкий.

По информации источника, РФС не удалось найти соперника для проведения товарищеского матча в Москве 15 июня после отказа от участия в этой игре сборной Камеруна. Был вариант проведения встречи 20 июня, однако в организации посчитали эту дату неудобной после консультаций со сборной и клубами. Игроки команд РПЛ имели бы недостаточно времени на подготовку к следующему сезону.