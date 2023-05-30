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Сборная России не будет проводить июньский сбор из-за того, что РФС не нашёл соперника

Сборная России по футболу не будет проводить июньский сбор. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Севастиан Терлецкий.

Сборная России не будет проводить июньский сбор
© Чемпионат.com

По информации источника, РФС не удалось найти соперника для проведения товарищеского матча в Москве 15 июня после отказа от участия в этой игре сборной Камеруна. Был вариант проведения встречи 20 июня, однако в организации посчитали эту дату неудобной после консультаций со сборной и клубами. Игроки команд РПЛ имели бы недостаточно времени на подготовку к следующему сезону.

Последний свой матч сборная России провела в марте 2023 года. Тогда россияне в игре в Санкт-Петербурге обыграли национальную команду Ирака (2:0). В тот же месяц подопечные Карпина сыграли вничью с Ираном (1:1).

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