«Рубин» хочет приобрести у «Зенита» полузащитника Сутормина

Казанский «Рубин» хочет приобрести полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Алексея Сутормина. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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По информации источника, «Рубин» готов выкупить Сутормина, а сам футболист не против возможного перехода, так как недоволен своим положением в «Зените». Главный тренер петербуржцев Сергей Семак не хочет расставаться с полузащитником, ввиду чего трансфер является маловероятным.

В текущем сезоне 29-летний Сутормин сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными передачами. Всего на поле при этом полузащитник провёл 780 минут.