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ЭСК РФС рассмотрит три эпизода матча "Торпедо" - "Оренбург"

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит три эпизода матча 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Торпедо" и "Оренбургом". Об этом ТАСС во вторник сообщили в службе коммуникаций РФС.

ЭСК РФС рассмотрит три эпизода матча "Торпедо" - "Оренбург"
© ФК "Торпедо"

"ЭСК РФС рассмотрит три эпизода по обращению "Торпедо": момент с назначениями пенальти на 40-й и 47-й минутах и вынесение второй желтой карточки Артему Самсонову на 75-й минуте", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

27 мая "Торпедо" на своем поле уступило "Оренбургу" со счетом 1:3. Два мяча в ворота московской команды были забиты с пенальти, защитник столичной команды Артем Самсонов на 75-й минуте встречи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Торпедо" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 29 матчах. В последнем, 30-м туре московская команда в гостях сыграет со столичным "Локомотивом" 3 июня.

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