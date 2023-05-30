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Представители Педро Роши не исключили возможность возвращения бразильца в РПЛ

Возможность возвращения бывшего игрока «Спартака» Педро Роши в чемпионат России будет зависеть от предложения, сообщили в агентстве футболиста.

Представители Педро Роши не исключили возможность возвращения бразильца в РПЛ
© РИА Новости

— Готов ли Педро Роша вернуться в чемпионат России этим летом? Многое будет зависеть от самого предложения, — заявили Metaratings.ru в агентстве футболиста.

Педро Роша перешел в «Спартак» летом 2017 года. Он провел 19 матчей за команду и отметился одним забитым мячом. С 2019 года футболист играл за бразильские «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды. В августе 2022 года Роша пополнил состав бразильской «Форталезы».

В этом сезоне 28 летний бразилец провел 9 матчей и забил 1 мяч.

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