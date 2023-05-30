Полузащитник Феликс не останется в «Челси»

«Нам сообщили, что Поч (Маурисио Почеттино, новый главный тренер «Челси». — Прим. «Чемпионата») не рассчитывает на Жоау Феликса. Он вернется сюда, посмотрим… Мы ничего не планировали», — цитирует Сересо Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Феликс присоединился к «Челси» в январе этого года на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. За «синих» португалец отыграл 20 матчей и забил четыре гола. В первой половине сезона-2022/23 Жоау Феликс провёл 14 матчей за «Атлетико», в которых забил четыре гола.