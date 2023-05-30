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Марко Николич не возглавит «Динамо»

Сербский тренер Марко Николич подписал контракт с клубом из ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

43-летний специалист заключил с «Шабаб Аль-Ахли» контракт на один сезон.

Ранее ходили слухи о том, что Николич может получить работу в московском «Динамо». СМИ утверждали, что серб возглавит столичный клуб по окончании сезона-2022/2023.

Последним клубом Николича был «Локомотив», откуда он был уволен в октябре 2021 года. Сербский специалист был назначен на должность главного тренера железнодорожников 14 мая 2020 года, сменив на посту Юрия Сёмина. Под руководством Николича москвичи стали серебряными и бронзовыми призёрами чемпионата России, а также обладателями Кубка России — 2021.

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