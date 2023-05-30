Марко Николич не возглавит «Динамо»

Сербский тренер Марко Николич подписал контракт с клубом из ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

43-летний специалист заключил с «Шабаб Аль-Ахли» контракт на один сезон.

Ранее ходили слухи о том, что Николич может получить работу в московском «Динамо». СМИ утверждали, что серб возглавит столичный клуб по окончании сезона-2022/2023.