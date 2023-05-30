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Стало известно окончательное наказание «Ювентуса» за махинации с зарплатами

Туринский "Ювентус" заплатит штраф в размере €718 тыс. за махинации с зарплатами, передает ESPN.

Стало известно окончательное наказание «Ювентуса» за махинации с зарплатами
© Газета.Ru

Отмечается, что с клуба не будут снимать очки. Власти Италии пришли к соглашению с "Ювентусом" о том, что "старая синьора" отделается только денежным штрафом. "Юве" не будет подавать апелляцию по этому вердикту.

Напомним, что 22 мая Федеральный апелляционный суд Италии лишил туринский клуб десяти очков в турнирной таблице Серии А за махинации с финансовыми отчетностями. После этого решения в активе команды Массимилиано Аллегри осталось 59 очков. В заключительном туре национального первенства "Ювентус" сыграет в гостях с "Удинезе".

"Ювентус" вылетел из Лиги Европы на стадии 1/2 финала, уступив по сумме двух матчей испанской "Севилье".

Ранее сообщалось о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить туринский "Ювентус" из еврокубков на год или более из-за проекта Суперлиги и финансовых махинаций.

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