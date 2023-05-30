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Чемпиона СССР по футболу Гаврилова госпитализировали с инсультом

Чемпион СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрий Гаврилов находится в реанимации после инсульта. Об этом ТАСС во вторник сообщил сын бывшего футболиста Василий Гаврилов.

Чемпион СССР по футболу Гаврилов попал в реанимацию
© ТАСС

"Да, Юрий Васильевич Гаврилов в реанимации, - сказал Василий Гаврилов. - Пока информации никакой нет, инсульт. Надеемся, что все будет нормально".

Гаврилову 70 лет. Он выступал на позиции полузащитника. Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. В разные годы он выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру", "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр".

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