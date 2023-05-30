Промес обвинен в контрабанде 1,3 т наркотиков

По информации издания, прокуратура решила привлечь футболиста к ответственности за причастность к ввозу двух партий кокаина (720 и 650 кг) в январе 2020 года.

В марте прокурор попросил суд Амстердама приговорить футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса к двум годам тюремного заключения по делу о нападении на родственника. Инцидент произошел летом 2020 года, тогда Промес выступал за амстердамский «Аякс». По данным следствия, в ходе семейной вечеринки футболист ударил кузена ножом. Потерпевший подал заявление в полицию, в декабре того же года игрока арестовали, но вскоре выпустили.