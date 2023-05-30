Выдан ордер на арест бывшего игрока «Ювентуса» и «Баварии»

Бразильский суд выдал ордер на арест американского "Лос-Анджелес Гэлакси" Дугласа Косты, передает GZH.

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Футболист обвиняется в неуплате алиментов. Отмечается, что игрок будет задержан сразу, когда приедет в Бразилию.

Адвокат игрока планирует обжаловать ордер на арест.

В феврале футболист на правах аренды перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" из "Ювентуса". По окончании аренды Коста подпишет полноценный контракт с американским клубом.

Свою футбольную карьеру Коста начал в бразильском "Гремио". Также он играл за донецкий "Шахтер", туринский "Ювентус" и мюнхенскую "Баварию".

В 2009 году Коста выиграл молодежный Кубок Америки.

Ранее французский футболист "Барселоны" Самуэль Юмтити, который на правах аренды выступает за итальянский "Лечче", рассказал, что чувствовал себя будто в тюрьме в испанском клубе.