Выдан ордер на арест бывшего игрока «Ювентуса» и «Баварии»
Бразильский суд выдал ордер на арест американского "Лос-Анджелес Гэлакси" Дугласа Косты, передает GZH.
Футболист обвиняется в неуплате алиментов. Отмечается, что игрок будет задержан сразу, когда приедет в Бразилию.
Адвокат игрока планирует обжаловать ордер на арест.
В феврале футболист на правах аренды перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" из "Ювентуса". По окончании аренды Коста подпишет полноценный контракт с американским клубом.
Свою футбольную карьеру Коста начал в бразильском "Гремио". Также он играл за донецкий "Шахтер", туринский "Ювентус" и мюнхенскую "Баварию".
В 2009 году Коста выиграл молодежный Кубок Америки.
Ранее французский футболист "Барселоны" Самуэль Юмтити, который на правах аренды выступает за итальянский "Лечче", рассказал, что чувствовал себя будто в тюрьме в испанском клубе.
29-летний защитник перебрался в "Барселону" из французского "Лиона" в 2016 году.