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Адвокат Добровинский посоветовал форварду "Спартака" Промесу получить гражданство России

Адвокат и юрист Александр Добровинский заявил, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не будет выдан Нидерландам в случае вынесения обвинительного приговора по делам на родине в случае получения игроком гражданства России.

Юрист назвал условие, при котором Промеса не выдадут Нидерландам
© РИА Новости

«На месте Промеса я бы поволновался, но взял хороших адвокатов. Думаю, в таком случае его нахождение на территории России отстоят.

Если ему выдадут российское гражданство, то он выдаче другой стране не подлежит», — передает слова Добровинского «Матч ТВ».

30 мая прокуратура Нидерландов вынесла футболисту обвинение в причастности к контрабанде наркотиков. Сообщалось, что речь идет о двух партиях кокаина, которые были перехвачены в 2020 году в Антверпене. В одной из них было 720 кг, в другой — 650 кг.

По другому уголовному делу Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Судебное заседание по обоим делам, по информации СМИ, пройдет 5 июня в Амстердаме.

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