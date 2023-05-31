Юрист назвал условие, при котором Промеса не выдадут Нидерландам

Адвокат и юрист Александр Добровинский заявил, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не будет выдан Нидерландам в случае вынесения обвинительного приговора по делам на родине в случае получения игроком гражданства России.

«На месте Промеса я бы поволновался, но взял хороших адвокатов. Думаю, в таком случае его нахождение на территории России отстоят. Если ему выдадут российское гражданство, то он выдаче другой стране не подлежит», — передает слова Добровинского «Матч ТВ».

30 мая прокуратура Нидерландов вынесла футболисту обвинение в причастности к контрабанде наркотиков. Сообщалось, что речь идет о двух партиях кокаина, которые были перехвачены в 2020 году в Антверпене. В одной из них было 720 кг, в другой — 650 кг.