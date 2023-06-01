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Ветеран «Спартака» Гаврилов переведён из реанимации в общую палату

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов сообщил, что экс-футболист красно-белых Юрий Гаврилов переведён из реанимации в общую палату.

Ветеран «Спартака» Гаврилов переведён из реанимации в общую палату
© Betassist

«Динамика лечения Юрия Васильевича положительная, его уже перевели в общую палату», — цитирует Кечинова «РИА Новости Спорт».

Гаврилову 70 лет. В рамках профессиональной карьеры он защищал цвета украинского «Днепра», московских «Асмарала» и «Пресни», раменского «Сатурна». Также он тренировал «Сатурн», молдавские «Агро» и «Конструкторул», столичный «Торпедо-Металлург» и новосибирский «Чкаловец-Олимпик».

Гаврилов — двукратный чемпион СССР, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года, лучший бомбардир чемпионата страны 1983 года. В составе национальной команды СССР он провёл 47 матчей и забил 10 мячей.

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