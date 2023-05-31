Александр Кержаков может возглавить команду Первой лиги

Бывший главный тренер "Пари НН" Александр Кержаков может стать главным тренером астраханского "Волгаря", информирует телеграм-канал "Мутко против". По сведениям источника, руководители "Волгаря" рассматривают Александра Кержакова на роль нового наставника своей команды. Кандидатура экс-форварда сборной России является основной, но не единственной.

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В настоящий момент времени Александр Кержаков находится без работы. Последним клубом, который он возглавлял, является "Кармиотисс". Российский специалист покинул кипрский коллектив в апреле текущего года. При этом в стане "Кармиотисса" он пробыл всего 2 месяца. До этого 40-летний наставник тренировал "Пари НН". В прошлом году под руководством Кержакова нижегородский клуб занял 11-е место в Российской Премьер-Лиге.