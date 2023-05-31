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«Ростов» и «Урал» хотят подписать Константина Марадишвили из «Локомотива»

«Ростов» и «Урал» хотят подписать полузащитника московского «Локомотива» Константина Марадишвили. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Ростов» и «Урал» хотят подписать полузащитника Марадишвили из «Локомотива»
© Чемпионат.com

«Марадишвили недоволен своим игровым временем в «Локомотиве» и может покинуть команду. Активный интерес к нему проявляют «Ростов» и «Урал». Оба клуба уже общались с окружением игрока», — добавил источник «Чемпионата».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Константин Марадишвили провёл 21 матч, забил два мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника пять матчей в Фонбет Кубке России, в которых он отметился тремя результативными передачами. «Локомотив» (42) занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги за тур до завершения чемпионата.

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