Источник: «Спартак» отдаст одного из вратарей в аренду

«Спартак» собирается отправить одного из своих голкиперов в аренду на следующий сезон. Красно-белые выбирают кандидатуру для временного расставания между Александром Максименко и Ильёй Свиновым, информирует Metaratings.

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Согласно сведениям источника, «Спартак» также готов рассмотреть вариант продажи Максименко или Свинова при наличии хорошего предложение. Красно-белые сделают ставку на Александра Селихова как на основного вратаря команды.