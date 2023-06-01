Источник: «Спартак» отдаст одного из вратарей в аренду. Выбор между Максименко и Свиновым
«Спартак» собирается отправить одного из своих голкиперов в аренду на следующий сезон. Красно-белые выбирают кандидатуру для временного расставания между Александром Максименко и Ильёй Свиновым, информирует Metaratings.
Согласно сведениям источника, «Спартак» также готов рассмотреть вариант продажи Максименко или Свинова при наличии хорошего предложение. Красно-белые сделают ставку на Александра Селихова как на основного вратаря команды.
Напомним, в сезоне-2022/2023 Максименко провёл за «Спартак» всего 2 матча в РПЛ. Однако он был основным вратарём команды на Кубок России (11 матчей). Свинов выступал на правах аренды за «Факел» и провёл за воронежцев 24 матча во всех турнирах.