«Динамо» не обращалось с предложением к главному тренеру «Оренбурга» Личке
Сергей Новиков, агент главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, заявил, что «Динамо» не обращалось с предложениями к чешскому специалисту.
«Могу сказать, что на сегодняшний день ни на Марцела, ни на «Оренбург», ни на меня никто из «Динамо» с предложением не выходил. Я уже не раз говорил, что если Личке поступит интересное предложение, мы сядем и его рассмотрим. Марцел созрел для того, чтобы сделать следующий шаг в карьере. Но у него действующий контракт с «Оренбургом», – приводит слова Новикова «Спорт-Экспресс».
Агент отметил, что Личкой интересуются клубы из ОАЭ, Турции и Китая, но конкретики пока нет.
Летом Личка продлил контракт с «Оренбургом». Сроки действия соглашения неизвестны.
Личка возглавил «Оренбург» в августе 2020 года. По итогам сезона 2020/21 клуб под его руководством занял второе место, позволяющее по спортивному принципу выйти в РПЛ. Но из-за того, что РФС не одобрил оренбуржцам лицензию на участие в РПЛ, подопечные Лички остались в ФНЛ.
В сезоне 2021/22 «Оренбург» с 74 очками занял третье место и вышел в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу».
После 29 туров оренбуржцы с 43 очками занимают восьмое место в РПЛ.