«Динамо» не обращалось с предложением к главному тренеру «Оренбурга» Личке

«Могу сказать, что на сегодняшний день ни на Марцела, ни на «Оренбург», ни на меня никто из «Динамо» с предложением не выходил. Я уже не раз говорил, что если Личке поступит интересное предложение, мы сядем и его рассмотрим. Марцел созрел для того, чтобы сделать следующий шаг в карьере. Но у него действующий контракт с «Оренбургом», – приводит слова Новикова «Спорт-Экспресс».