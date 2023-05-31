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Глава «Балтики»: сделаем акцент на футболистов Бразилии, Аргентины, Уругвая

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о трансферных планах клуба перед сезоном в Российской Премьер-Лиге.

Глава «Балтики»: сделаем акцент на футболистов Бразилии, Аргентины, Уругвая
© Пресс-служба ФК "Балтика"

«Знаете, есть игроки, которые профессионально выводят команды в РПЛ и переходят из клуба в клуб под эту задачу, есть те, кто специализируется на задаче не вылететь. Это не наши варианты. Нам нужны молодые, голодные до успеха. У нас сильный селекционный отдел, спортивный директор, который живет исключительно интересами команды. Уверен, «Балтике» удастся зажечь новые футбольные звезды.

Мы сейчас глубоко изучаем рынок Южной Америки. Нам интересны футболисты из Бразилии, Аргентины, Уругвая и других стран. Акцент сделаем на них», — сказал Волженкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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