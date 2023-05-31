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«Севилья» — «Рома», где смотреть прямую трансляцию финала Лиги Европы, 31 мая

Испанская «Севилья» в среду сыграет с итальянской «Ромой» в финале Лиги Европы. Прямую трансляцию игры смотрите в эфире телеканала «Матч ТВ» с 21:15 мск.

Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала Лиги Европы
© РИА Новости

Также за встречей можно следить на каналах «Матч! Футбол 1» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Финальная игра пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Победитель решающего матча получит право сыграть с победителем Лиги чемпионов сезона 2022/23 за Суперкубок УЕФА.

На пути к финалу «Севилья» прошла нидерландский ПСВ, турецкий «Фенербахче», английский «Манчестер Юнайтед» и итальянский «Ювентус». «Рома» преодолела сопротивление австрийского «Зальцбурга», испанского «Реал Сосьедад», нидерландского «Фейеноорда» и немецкого «Байера».

Андалусийцы завоевывали второй по статусу еврокубок шесть раз и никогда не терпели поражений в финале. «Рома» под руководством Жозе Моуринью в прошлом сезоне выиграла Лигу конференций.

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