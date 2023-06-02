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Гаврилов перенесет операцию на сонной артерии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов перенесет операцию на сонной артерии, сообщил «РИА новости» член комитета ветеранов клуба Александр Хаджи. 30 мая 70-летний Гаврилов был госпитализирован с подозрением на инсульт.

Ветеран "Спартака" Гаврилов перенесет операцию на сонной артерии
© Спорт день за днем

Гаврилов дважды становился чемпионом СССР – с «Динамо» (1976 ) и со «Спартаком» (1979). В футболке красно-белых в сезоне 1983 стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

Также в составе сборной Москвы он выиграл Спартакиаду народов СССР в 1979 году. Семь раз входил в список 33 лучших футболистов СССР.

В составе сборной СССР Гаврилов в 1980 году стал бронзовым призером Олимпийских игр.

За «Спартак» Гаврилов сыграл 291 игру, забил 102 года и отдал 8 голевых передач.

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