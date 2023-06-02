Ветеран "Спартака" Гаврилов перенесет операцию на сонной артерии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов перенесет операцию на сонной артерии, сообщил «РИА новости» член комитета ветеранов клуба Александр Хаджи. 30 мая 70-летний Гаврилов был госпитализирован с подозрением на инсульт.

Гаврилов дважды становился чемпионом СССР – с «Динамо» (1976 ) и со «Спартаком» (1979). В футболке красно-белых в сезоне 1983 стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

Также в составе сборной Москвы он выиграл Спартакиаду народов СССР в 1979 году. Семь раз входил в список 33 лучших футболистов СССР.

В составе сборной СССР Гаврилов в 1980 году стал бронзовым призером Олимпийских игр.