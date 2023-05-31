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Шалимов рассказал, чему должен научиться «Спартак», чтобы конкурировать с «Зенитом»

Известный российский тренер Игорь Шалимов рассказал, чего не хватает «Спартаку» для конкуренции за «золото» Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». По его мнению, красно-белым необходимо научиться брать максимум очков в играх с середняками и аутсайдерами.

Тренер Шалимов рассказал, чему должен научиться «Спартак», чтобы конкурировать с «Зенитом»
©  Чемпионат.com

«Спартак» немного уперся не то чтобы в свой потолок, а в возможности манеры своей игры — к ней приспособились, и очень тяжело против середняков и аутсайдеров. Чтобы претендовать на конкуренцию с «Зенитом», надо научиться обыгрывать «Химки» и «Пари НН» — пока красно-белые плохо представляют, как взламывать «автобус», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Перед последним туром чемпионата страны «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице. У команды Гильермо Абаскаля 54 очка — на одно очко меньше, чем у ЦСКА, который идёт на втором.

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