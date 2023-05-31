Тренер Шалимов рассказал, чему должен научиться «Спартак», чтобы конкурировать с «Зенитом»

«Спартак» немного уперся не то чтобы в свой потолок, а в возможности манеры своей игры — к ней приспособились, и очень тяжело против середняков и аутсайдеров. Чтобы претендовать на конкуренцию с «Зенитом», надо научиться обыгрывать «Химки» и «Пари НН» — пока красно-белые плохо представляют, как взламывать «автобус», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».