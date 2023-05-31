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«Я обязан сыграть в РПЛ» — российский футболист Короев из чемпионата Бангладеш

Выступающий за «Уттару» российский футболист Алан Короев заявил, что не упустит шанс сыграть в РПЛ.

«Я обязан сыграть в РПЛ» — российский футболист Короев из чемпионата Бангладеш
© Матч ТВ

— Главное сейчас — приехать домой, чуть восстановиться в моральном и физическом плане. И поехать в команду, если будет возможность. Очень хочется на просмотр в клуб Первой лиги. В плане футбольных качеств я буду готов на 100%. Даже на 150.

Вопрос в другом — появится ли у меня такая возможность. Мне 25 лет, я чувствую в себе силы. По футбольным меркам не молодой и не старый, но уже с опытом — специфическим, но всё же. Не скажу, что запас прочности большой, но что то я уже видел.

Шансы выйти в РПЛ хотя бы на минуту? Я обязан сыграть в Премьер лиге. Всегда ставил себе задачу — минимум быть в чемпионате России. Убежден: если у меня появится возможность, я ее не упущу. Мне просто нужен этот шанс, — сказал Короев «Чемпионату».

25 летний Короев является воспитанником московского ЦСКА. Футболист провел некоторое время в академии «Краснодара», а сейчас выступает за «Уттару» из республики Бангладеш.

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