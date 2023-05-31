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Орлов: не хочу комментировать матч «Зенита», мне это неинтересно

Футбольный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов объяснил, почему перестал работать на матчах санкт-петербургского клуба.

Орлов: не хочу комментировать матч «Зенита», мне это неинтересно
© Betassist

«Не хочу комментировать матч «Зенита», мне это неинтересно. Все мои комментарии в «Спорт-экспресс». Можно открыть сайт и почитать.

Готов ли рассмотреть предложение от «Матч ТВ»? Я им всегда отказываю. У них даже сайт слабый. Для меня важно, чтобы люди это читали», — цитирует Орлова «Спорт день за днём».

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу. Клуб из Санкт-Петербурга в последний раз оставался без золотых медалей в сезоне-2017/2018, когда первое место занял московский «Локомотив». Чаще «Зенита» золотые медали чемпионата России завоёвывал лишь московский «Спартак», на счету которого десять побед.

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