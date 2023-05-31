Орлов: не хочу комментировать матч «Зенита», мне это неинтересно
Футбольный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов объяснил, почему перестал работать на матчах санкт-петербургского клуба.
«Не хочу комментировать матч «Зенита», мне это неинтересно. Все мои комментарии в «Спорт-экспресс». Можно открыть сайт и почитать.
Готов ли рассмотреть предложение от «Матч ТВ»? Я им всегда отказываю. У них даже сайт слабый. Для меня важно, чтобы люди это читали», — цитирует Орлова «Спорт день за днём».
«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу. Клуб из Санкт-Петербурга в последний раз оставался без золотых медалей в сезоне-2017/2018, когда первое место занял московский «Локомотив». Чаще «Зенита» золотые медали чемпионата России завоёвывал лишь московский «Спартак», на счету которого десять побед.