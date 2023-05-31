Орлов: не хочу комментировать матч «Зенита», мне это неинтересно

«Не хочу комментировать матч «Зенита», мне это неинтересно. Все мои комментарии в «Спорт-экспресс». Можно открыть сайт и почитать.



Готов ли рассмотреть предложение от «Матч ТВ»? Я им всегда отказываю. У них даже сайт слабый. Для меня важно, чтобы люди это читали», — цитирует Орлова «Спорт день за днём».