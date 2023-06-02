В "Динамо" объяснили, при каких условиях Овечкин сможет сыграть за футбольный клуб

"Матч "Динамо" - "Амкал", который состоялся летом 2022 года с участием Александра Овечкина, стал событием огромного масштаба, - сказали в пресс-службе. - Мы, конечно же, планируем позвать Александра принять участие в Super Skill Challenge на BetBoom - Московский кубок селебрети (МКС) в команде звездных болельщиков "Динамо" и рады будем видеть его на матчах турнира. О том, сможет ли Овечкин сыграть осенью в товарищеской игре за основной состав "Динамо" против победителя BetBoom - МКС-2023, говорить преждевременно. Участие Александра, во-первых, должен будет согласовать будущий главный тренер ["Динамо"], а во-вторых, на носу будет сезон НХЛ, и надо понимать график Александра".